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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 16:45 BJT

《外汇动态》据称股息支付相关买需支撑英镑和澳元

0819GMT---交易商表示,据称英镑和澳元受到与股息支付相关的买需支撑,其中英镑买单规模据称很大.

英镑兑美元GBP=D4上涨0.1%,至1.5973美元,同时欧元兑英镑触及三周低位0.8680英镑.下行目标为8月19日低位0.8654英镑,以及8月初低位0.8644英镑.

交易商称在0.8650英镑处有来自于欧洲企业的强劲买需,但若跌破该位,则可能为下测0.8611英镑铺平道路.

澳元兑美元AUD=D4上涨0.2%,至1.0593美元.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

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