《外汇动态》据称股息支付相关买需支撑英镑和澳元

0819GMT---交易商表示,据称英镑和澳元受到与股息支付相关的买需支撑,其中英镑买单规模据称很大.

交易商称在0.8650英镑处有来自于欧洲企业的强劲买需,但若跌破该位,则可能为下测0.8611英镑铺平道路.