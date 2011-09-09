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市场报道 | 2011年 9月 9日 星期五 16:38 BJT

〔表格〕英国8月PPI投入物价年增16.2%,为2011年3月以来最低涨幅

路透伦敦9月9日电---英国国家统计局周五公布:

* 8月PPI产出物价较前月增长0.1%,较上年同期增长6.1%(调查预估为增长5.9%)

* 8月核心PPI产出物价较前月增长0.2%,较上年同期增长3.6%(调查预估为增长3.4%)

* 8月PPI投入物价较前月下滑1.9%,较上年同期增长16.2%(预估为增长16.7%)年增幅为3月以来最低

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