《热点透视》奥巴马再度开出刺激猛药,4,470亿美元就业案料在国会过关

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Pethokoukis; 编译 丁琦

路透华盛顿9月9日电---美国总统奥巴马推出的4,470亿美元就业促进计划,应会见到皆大欢喜的结果,无论对美联储主席贝南克,还是国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德来说.这两位决策者此前都建议美国将刺激经济的任务摆在撙节之前.尽管共和党议员们可能不那麽欢欣鼓舞,但减税计划仍可能获得国会通过.华尔街的分析师们也料将开始调高2012年美国的经济增长预估.

整个夏天,各大银行的分析师们都不断调低明年的国内生产总值(GDP)预估,但同时,很多人仍预计规模超1,000亿美元的临时工资税削减措施将延长到2012年.白宫的这份新提议将减税总规模提高到1,750亿美元,还附带为雇主削减650亿美元工资税.这两部分构成了奥巴马"美国就业法案"的主要内容,也最有可能在国会赢得共和党的支持.

根据奥巴马政府的计算模型,整个就业计划或提振美国经济增长率两个百分点.但基础设施支出和失业福利规模约达2,000亿美元,要获得支持不太容易.在这些方面,共和党很可能会以自身的刺激方案取而代之,以使该计划最终完全由减税组成.

最有可能添加进的一点,是对跨国公司从海外汇回的获利实施临时性减税.美国商会估计,实行这一"税收假期"措施,或使明年的经济增长率提高整整一个百分点.白宫的经济学家则批评该做法很不值当,但可能成为用于达成协议的交换筹码.无论如何,协议都是会达成的.

之後,就当由国会新成立的减债"超级委员会"来找到一条途径,以满足刺激计划的资金需求.该委员会目前的任务是寻求1.2万亿(兆)美元的赤字削减,但已面临面临不少挑战,奥巴马的计划将至少使这个跨党派小组的负担增加三分之一.

但由于美国政府的借贷成本极低,市场似乎并不对联邦债务水平太过担忧.此外,由于竞选连任似乎比通过该计划来得更为重要,奥巴马很可能也不会太担心.

背景消息:

--美国总统奥巴马周四公布了4,470亿美元就业促进计划,其内容包括税收优惠和政府支出.这份计划对于他竞选连任至为关键,但他同时亦面临与共和党人的一番苦斗.[ID:nCN1955365](完)