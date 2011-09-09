〔中国企业〕阿里巴巴本月将发布英文版移动操作系统--高层

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透中国杭州9月9日电---阿里巴巴集团首席架构师、阿里云计算公司(阿里云)总裁王坚周五对记者表示,阿里云本月将通过升级的方式,发布移动操作系统的英文版本.阿里云计算公司是阿里巴巴集团旗下公司.
阿里巴巴于7月末发布其自主研发的移动操作系统及一款搭载该系统的智能手机,以期在国内快速发展的移动互联网市场分一杯羹.[ID:nCN1861053]
本周稍早时,美国戴尔DELL.O称将与百度(BIDU.O)联手为中国市场开发平板电脑和手机.[ID:nCN1946067] (完)
--编译 侯向明;审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。