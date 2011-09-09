〔中国企业〕阿里巴巴本月将发布英文版移动操作系统--高层

路透中国杭州9月9日电---阿里巴巴集团首席架构师、阿里云计算公司(阿里云)总裁王坚周五对记者表示,阿里云本月将通过升级的方式,发布移动操作系统的英文版本.阿里云计算公司是阿里巴巴集团旗下公司.

阿里巴巴于7月末发布其自主研发的移动操作系统及一款搭载该系统的智能手机,以期在国内快速发展的移动互联网市场分一杯羹.[ID:nCN1861053]

本周稍早时,美国戴尔DELL.O称将与百度(BIDU.O)联手为中国市场开发平板电脑和手机.[ID:nCN1946067] (完)