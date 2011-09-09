〔新兴汇市〕台币创五个月低位,印度卢比跌至一年低位

路透新加坡9月9日电---台币周五创五个月低位,印度卢比小跌至一年低位,亚洲货币或将录得数月中的最差周度表现,因为对欧元区债务危机的忧虑挫伤风险偏好.

市场担心,亚洲可能会越来越感受到发达经济体放缓所带来的痛楚,而且市场还愈发预计,亚洲各国央行在今年其馀的时间里可能会维持利率不变,本周这两个因素亦令亚洲货币承压.