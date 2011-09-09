〔新兴汇市〕台币创五个月低位,印度卢比跌至一年低位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月9日电---台币周五创五个月低位,印度卢比小跌至一年低位,亚洲货币或将录得数月中的最差周度表现,因为对欧元区债务危机的忧虑挫伤风险偏好.
市场担心,亚洲可能会越来越感受到发达经济体放缓所带来的痛楚,而且市场还愈发预计,亚洲各国央行在今年其馀的时间里可能会维持利率不变,本周这两个因素亦令亚洲货币承压.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。