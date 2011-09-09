《亚洲经济分析》全球增长放缓,令亚洲抗通胀的强硬声调减弱

路透新加坡9月9日电---全球经济放缓,令新兴亚洲市场的升息周期提早停顿.若美国陷入衰退,或是欧洲的债务问题演变成全面的金融危机,亚洲当局的下一步将是放松政策.

印尼、马来西亚和菲律宾央行周四均表示,通胀压力正在减缓,并预计随着全球经济转弱打压需求,通胀压力料进一步缓解.

不过这并非板上钉钉,该判断是基于大部分物价压力来自国外因素,而非国内需求的假设,但对于中国这样增长依然强劲的国家来说,事实可能并非如此.

不过回顾2008年金融危机可以发现,若需要应对又一波经济下滑,很多亚洲国家所处的形势应比当年更为有利.

即便该地区的通胀率仍普遍远高于适宜水平,但印尼和菲律宾等一些经济体目前的通胀已低于2008年时的水平.

荷兰国际集团(ING)驻新加坡分析师Tim Condon认为,上述两国可能在年底前降息,特别是如果美联储在9月21日结束为期两天的政策会议後,宣布更多宽松措施的话.

Condon表示,"我认为美联储将有所行动...这将向新兴市场发出一个跟进信号,即正确的做法是放松政策."

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