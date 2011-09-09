伊朗淡化中国减少对该国能源投资力度的压力

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯兰堡9月8日电(记者 Qasim Nauman/Rebecca Conway)---伊朗外长萨利希(Ali Akbar Salehi)周四表示，伊朗不担心中国抑制对伊朗能源业的投资。
中国减少了对伊朗石油和天然气的投资力度，引发了伊朗的不满。伊朗官员和高管们表示，此举反映出中国希望安抚美国政府，也希望避免美国制裁其大型能源公司的想法。
萨利希在巴基斯坦之行中力求淡化中国对伊朗的态度转变。
萨利希表示：“中国人在伊朗表现很活跃，媒体可能报导了一或两个项目。”
“这一或两个项目可能进展缓慢，但不会带来问题。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。