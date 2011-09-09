〔欧洲汇市〕欧元兑美元触及六个月低位,击穿关键支撑後跌势加速

根据电子交易平台(EBS),欧元兑美元EUR=最低跌至1.3834美元,为自3月中旬以来的最低位.交易商称,当1.3840美元下方的停损单被触发後,欧元的跌势加速,此前欧元已跌穿位于1.3850美元处的选择权障碍.(完)