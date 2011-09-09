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市场报道 | 2011年 9月 9日 星期五 17:19 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑美元触及六个月低位,击穿关键支撑後跌势加速

路透伦敦9月9日电---欧元兑美元周五跌至近六个月低位,盘中跌穿关键支撑位後进一步扩大跌幅.

根据电子交易平台(EBS),欧元兑美元EUR=最低跌至1.3834美元,为自3月中旬以来的最低位.交易商称,当1.3840美元下方的停损单被触发後,欧元的跌势加速,此前欧元已跌穿位于1.3850美元处的选择权障碍.(完)

--编译 兰秀娟;审校 丁琦

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