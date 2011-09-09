〔欧洲汇市〕欧元兑美元触及六个月低位,击穿关键支撑後跌势加速

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦9月9日电---欧元兑美元周五跌至近六个月低位,盘中跌穿关键支撑位後进一步扩大跌幅.
根据电子交易平台(EBS),欧元兑美元EUR=最低跌至1.3834美元,为自3月中旬以来的最低位.交易商称,当1.3840美元下方的停损单被触发後,欧元的跌势加速,此前欧元已跌穿位于1.3850美元处的选择权障碍.(完)
--编译 兰秀娟;审校 丁琦
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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