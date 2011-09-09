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市场报道 | 2011年 9月 9日 星期五 17:22 BJT

〔欧洲经济〕欧洲央行官员马库赫称,欧元区需要财政支柱

路透伯拉第斯拉瓦9月9日电---欧洲央行管委会成员马库赫(Jozef Makuch)周五表示,欧元区需持续建立财政支柱,为欧元提供长期支撑.

马库赫亦为斯洛伐克央行总裁.他表示,短期内,必须紧缩财政以达成平衡预算及限制政府债务.

"我们重申,欧洲央行没有工具得以解决成员国的财政问题.这些措施及动用的责任在于成员国政府,"马库赫声明称.(完)

--编译 蔡美珍;审校 隋芬

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