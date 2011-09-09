〔欧洲经济〕欧洲央行官员马库赫称,欧元区需要财政支柱

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伯拉第斯拉瓦9月9日电---欧洲央行管委会成员马库赫(Jozef Makuch)周五表示,欧元区需持续建立财政支柱,为欧元提供长期支撑.
马库赫亦为斯洛伐克央行总裁.他表示,短期内,必须紧缩财政以达成平衡预算及限制政府债务.
"我们重申,欧洲央行没有工具得以解决成员国的财政问题.这些措施及动用的责任在于成员国政府,"马库赫声明称.(完)
--编译 蔡美珍;审校 隋芬
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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