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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 17:28 BJT

〔中港股市〕沪港股市本周累计均录得跌幅;中国CPI数据未激发人气

路透香港9月9日电---香港和上海股市周五均收低,投资者仍无法确定,中国消费者物价通胀触顶回落後,中国当局政策将会放松.

恒生指数与沪综指本周累计均为下跌,且成交缩量,表明欧洲债务危机与美国经济持续存在的不确定性,造成投资者信心低迷.

在经济活动放缓之际,中国8月消费者物价指数(CPI)同比增幅降至6.2%,从三年高位回落.[ID:nCN1955507]

"CPI下滑基本没带来多少安慰."一家大型亚洲券商的交易员说,其并补充称,虽然中国央行不大可能继续紧缩,但物价压力料在至少未来三个月内都将存在,短期内政策放松空间不多.

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