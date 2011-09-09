〔中港股市〕沪港股市本周累计均录得跌幅;中国CPI数据未激发人气

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月9日电---香港和上海股市周五均收低,投资者仍无法确定,中国消费者物价通胀触顶回落後,中国当局政策将会放松.
恒生指数与沪综指本周累计均为下跌,且成交缩量,表明欧洲债务危机与美国经济持续存在的不确定性,造成投资者信心低迷.
在经济活动放缓之际,中国8月消费者物价指数(CPI)同比增幅降至6.2%,从三年高位回落.[ID:nCN1955507]
"CPI下滑基本没带来多少安慰."一家大型亚洲券商的交易员说,其并补充称,虽然中国央行不大可能继续紧缩,但物价压力料在至少未来三个月内都将存在,短期内政策放松空间不多.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。