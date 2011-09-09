(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔9月9日电---面对全球经济或重返衰退的担忧，韩国人似乎决意要在中秋(秋夕,Chuseok)佳节期间将开支削减到底。

朝鲜央行在周五的声明中称，自2008年全球金融危机以来，今年中秋节前十个工作日的现金需求首次出现缩水。

韩国央行(Bank of Korea)称：“日益恶化的消费者信心和其他技术因素似乎是主要原因。”

央行称，截至到周五的十个工作日期间，央行今年总计印制了4.2万亿韩元(39.1亿美元)，同比下降10.2%。

这也是自2008年以来的首次最大降幅。央行在中秋节前十个工作日印制的韩元比2007年同期减少了25%。

数以百万计的韩国人会回到家乡，度过为期三天的中秋节假期。企业将停工数天，并向工人分发过节费。（完）