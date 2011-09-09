国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔9月9日电---面对全球经济或重返衰退的担忧，韩国人似乎决意要在中秋(秋夕,Chuseok)佳节期间将开支削减到底。
朝鲜央行在周五的声明中称，自2008年全球金融危机以来，今年中秋节前十个工作日的现金需求首次出现缩水。
韩国央行(Bank of Korea)称：“日益恶化的消费者信心和其他技术因素似乎是主要原因。”
央行称，截至到周五的十个工作日期间，央行今年总计印制了4.2万亿韩元(39.1亿美元)，同比下降10.2%。
这也是自2008年以来的首次最大降幅。央行在中秋节前十个工作日印制的韩元比2007年同期减少了25%。
数以百万计的韩国人会回到家乡，度过为期三天的中秋节假期。企业将停工数天，并向工人分发过节费。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。