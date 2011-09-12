(重温稿)《中国公开市场预测》一年央票发行量增逾两倍,收益率续走平可能性大

* 一年央票发行100亿元,较本周增加逾两倍

* 发行量大增,或受流动性尚可环境中机构需求带动

* 发行收益率继续走平的可能性大

路透北京9月9日电---中国央行公开市场下周二(13日)一年期央票发行量将增加逾两倍至100亿元人民币.交易员指出,虽然发行量大增,但可能是因当前流动性尚可,受机构需求带动,预计一年期央票发行收益率继续走平的可能性大.

"(一年期央票发行收益率)不会动.发行量是比较大,不过最近资金还行,正回购都发那麽多,央票也会有人愿意报点啦!"北京一国有银行交易员称.

华北地区一商行交易员亦表示,一年期央票发行量虽有大增,难以排除其发行收益率上涨的可能性;但综合目前的政策环境和消息来看,其脱离当前收益水平的可能性"还不是很大".

央行一般在周一稍晚公布周二的央票发行公告,但下周一(12日)因适逢中秋节假期,因而提前至今日公布.

央行本周二招标发行的30亿元一年期央票,发行价为96.54元,对应收益率连续第三周持平于3.5840%;同时进行的490亿元28天期正回购中标利率亦持稳于2.8%,而时隔近八个月重新启用的200亿元七天期正回购,中标利率则为2.7%.

近期央行举动频频,显示紧缩调控仍未放松.继扩大存款准备金上缴基数後,来自市场的消息人士周五透露,已有数家国有大型商业银行近日被发行定向央票,央行因此回收的流动性预计超过200亿元人民币.[ID:nCN1955941]

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行在5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行後,目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

央行公开市场此前已经连续八周净投放,累计达3,440亿元,其中本周净投放1,000亿元.

下周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

------------------------------------

央票发行(周二) 100

(周四) 待定

正回购 (周二) 待定

(周四) 待定

央票到期 900

正回购到期 490

====================================(完)