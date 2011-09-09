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市场报道 | 2011年 9月 9日 星期五 17:58 BJT

〔欧洲汇市〕美元兑瑞郎创三个半月新高,但0.88上方卖单或限制涨幅

路透伦敦9月9日电---美元兑瑞郎周五扩大涨幅,升至三个半月新高,交易商称,0.8800瑞郎上方的大量卖单可能限制进一步的上扬.

美元兑瑞郎CHF=最新上扬0.4%至0.8785瑞郎,盘中一度升至0.87874瑞郎,即自5月末以来的最高位.美元兑多数主要货币全线扬升,美元指数.DXY升至八周高位.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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