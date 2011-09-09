〔欧洲汇市〕美元兑瑞郎创三个半月新高,但0.88上方卖单或限制涨幅

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦9月9日电---美元兑瑞郎周五扩大涨幅,升至三个半月新高,交易商称,0.8800瑞郎上方的大量卖单可能限制进一步的上扬.
美元兑瑞郎CHF=最新上扬0.4%至0.8785瑞郎,盘中一度升至0.87874瑞郎,即自5月末以来的最高位.美元兑多数主要货币全线扬升,美元指数.DXY升至八周高位.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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