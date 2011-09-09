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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 17:46 BJT

《外汇动态》欧元/美元波动率上升,因现汇跌幅加大

0921GMT---欧元/美元的隐含波动率EUR1MO=从周四的14.2%升至约14.5%,因现汇汇价跌至六个月低点,推动波动率走高.与此同时,delta值为25的一个月风险逆转指标EUR1MRR=ICAP降至约3.3,偏向于欧元卖权,本周稍早曾触及纪录高位3.9.

市场人士称,欧元/美元的风险逆转指标全线遭遇卖压,三个月指标从周四的4.2降至3.7,因投资者在现汇跌破1.40美元后急于保护他们的投资."这意味着一些获利了结的出现,但如果欧元跌势加速,那麽短期风险逆转合约料将再度获得买盘支撑."法国兴业银行的分析师在报告中指出.(完)

--编译 高琦; 审校 隋芬

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