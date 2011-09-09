《外汇动态》欧元/美元波动率上升,因现汇跌幅加大

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0921GMT---欧元/美元的隐含波动率EUR1MO=从周四的14.2%升至约14.5%,因现汇汇价跌至六个月低点,推动波动率走高.与此同时,delta值为25的一个月风险逆转指标EUR1MRR=ICAP降至约3.3,偏向于欧元卖权,本周稍早曾触及纪录高位3.9.
市场人士称,欧元/美元的风险逆转指标全线遭遇卖压,三个月指标从周四的4.2降至3.7,因投资者在现汇跌破1.40美元后急于保护他们的投资."这意味着一些获利了结的出现,但如果欧元跌势加速,那麽短期风险逆转合约料将再度获得买盘支撑."法国兴业银行的分析师在报告中指出.(完)
--编译 高琦; 审校 隋芬
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。