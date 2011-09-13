(重温稿)〔台湾货币市场〕短率长周末前持坚,央行存单标低反映货币政策反转预期

* 短率持坚,长周末前短钱分配不均

* 央行一年期存单意外标低,落在0.995%

* 市场揣测央行暂停升息後可能暂停发行一年期

记者 张雅菁

路透台北9月9日电---台湾银行间短期利率周五持坚,在长周末前夕短钱延续分配不均的状况.至于今日央行一年期存单标售得出跌破眼镜的4月以来最低利率,市场人士指出,反映的不只是对央行暂停升息的预期心理,亦在于央行可能暂停发行一年期存单的揣测.

央行今日标售月度364天期定期存单加权平均得标利率为0.995%,远低于市场预期的1.04-1.07%,且为4月得标利率0.9350%以来最低.此外与30天期央行存单的利差亦缩窄至同为12.5基点.[ID:nCT0397008]

市场人士指出,对于一些向来难以获央行核准182天期存单申购的外商银行而言,一年期存单为其重要的短期资产配置及收益来源,因此在一些部位到期必须回补,而且担心央行可能不再发行後,便激发出这股抢标热潮.1,000亿台币额度,吸引3,137亿台币竞标,投标倍数高达3.14倍,为去年11月以来最高.

"很明显大家满积极的,因为利率都在下,之前有些到期了,有补库存,"一外商银人士称.

一票券商人士指出,此次高标落在1.040%.从结果推测,可能以0.95-0.98%附近的量比较大.

不过,对于接下来至月底央行会前货币市场短率变化,市场人士指出,今天的标售可能还是心理面的影响,预期实际调度上面临的仍将是资金稳中带紧的状态,重点在于央行公开市场操作如何引导,以及全球金融环境的变化.

"就是稳中偏紧,大家互相调一下就可以,并不是常态的紧,"一本地中型银行人士称."也不会开高利率去拿钱."

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.394%,上日在0.392%;区间为0.295-0.800%,上日在0.295-0.780%.

2-7天拆款利率区间在0.388-0.830%,上日在0.388-0.820%.

台湾金融市场下周一(12日)因中秋假期休市一天.

**短票利率料僵持**

短票市场方面,票券商称,在长周末前夕,短钱稍嫌偏紧,影响银行买票意愿,拆款也是要花点力气找钱.不过,金融同业间承作的30天期内短票主要利率仍维持在0.86%.

市场人士指出,在央行暂停升息的预期心理,以及短票发行量迟未见起色之际,短票利率上档空间恐怕受限,不过,"往下压也是没办法,有向下的僵固性."

央行今日共发行2,606.5亿台币存单.相较存单到期金额2,897.5亿,存单发行馀额减少291亿.[TW/MMTCN]

下周央行存单到期共8,682.1亿台币,依序为周二3,929.8亿、周三2,401.00亿、周四691亿、周五1,660.30亿.紧缩因子则为1,000亿台币的央行一年期存单于周二交割.

拆款中心数据PIBC显示,周五当日超额准备为负55亿台币,至周日累计超额准备为负282亿台币,加计前期1%的超额准备为913亿台币.

**RP利率持于区间**

债市同业附买回(RP)利率周五持于区间.中秋假期将至,见企业仍陆续赎回资金以发放奖金,但也有投信端将余钱投入市场,一进一出恰好打平,整体市场变化不大.

资金调度人士表示,下周虽有央行存单发行,但料对RP市场影响有限,加上没有其他特殊松紧因子,预期资金将可维持平稳态势.待月中过後,季底资金需求效应浮现,以及央行利率决策预期开始发酵,料多方找钱需求将提高.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,同于上日. (完)