〔中国金融〕银监会批准广东华兴银行开业,城商行已全部完成风险处置

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月9日电---中国银行业监督管理委员会周五表示,正式批复广东华兴银行(原汕头市商业银行)开业,汕头商行是最後一家完成风险处置的城市商业银行,其重组更名并获准开业,标志中小商业银行风险处置工作取得阶段性成果.
刊登在银监会网站的新闻稿指出,2001年汕头商行因严重资不抵债,经营无法维持,经国务院批准,实施停业整顿;去年以来,广东省、汕头市政府积极协调有关部门妥善处置各类历史遗留问题,引进新的战略投资者和股东,为其重新开业创造了良好条件.
银监会称,将进一步加强对城市商业银行等中小银行的监管力度,引导其制定科学的发展目标和市场定位,不断提升经营管理水平,以特色化、差异化的发展战略为基础,强化扎根地方、服务小微的经营理念,着力打造标杆银行和精品银行.
截至去年末,中国城商行不良贷款馀额为325.6亿元,较年初减少了51.3亿元;不良贷款率0.9%,较年初下降0.4个百分点,拨备覆盖率达到257.1%;平均资本充足率达到12.8%.(完)
参看相关细节,请点选中国银监会网站(here)
--发稿 边竞; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。