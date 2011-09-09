〔东南亚股市〕回落,新加坡股市脱离一周高位

路透曼谷9月9日电---大多数东南亚股市周五下滑,大盘股和金融股领跌,因投资者依旧谨慎看待全球经济的不确定性,且美国总统奥巴马的就业提振计划未能激发信心.

尾盘时段现卖压,将股市带进平盘下方.盘初市场一度踩水,因在全球各国央行未出台新的刺激举措之後,全球信心低迷.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI在动荡交投中收低1.1%.菲律宾股市.PSI、印尼股市.JKSE、马来西亚股市.KLSE均小幅下跌.

泰国股市.SETI下跌0.9%.越南股市.VNI逆市收高1.47%.

Capital Nomura Securities策略师Chai Chirasevenupraphund说:"有若干不确定性,足以让投资者削减股票仓位.当前,东南亚股市周五稍晚正关注来自七国集团(G7)的新信号."

全球股市周五下跌,对公债市场构成支撑.0943GMT时,摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股指.MIWD00000PUS下跌0.78%.

七国集团(G7)财长和央行行长周五在法国马赛举行会议.

新加坡星展银行(DBSM.SI)下跌1.9%,泰国顶级能源公司PTT (PTT.BK)下跌1.5%.

本周印尼股市上涨4.1%.越南股市全周亦上涨5.7%,是东南亚地区表现最好的股市.

1108GMT 涨跌 当日 今年以来 2010年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2825.10 -31.80 -1.11 -11.44 3190.04

马来西亚 .KLSE 1469.12 -0.71 -0.05 -3.28 1518.91

泰国 .SETI 1062.37 -9.84 -0.92 +2.87 1032.76

印尼 .JKSE 3998.50 -6.89 -0.17 +7.97 3703.51

菲律宾 .PSI 4346.07 -10.66 -0.24 +3.45 4201.14

越南 .VNI 459.92 6.66 +1.47 -5.10 484.66

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(完)