〔东南亚股市〕回落,新加坡股市脱离一周高位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷9月9日电---大多数东南亚股市周五下滑,大盘股和金融股领跌,因投资者依旧谨慎看待全球经济的不确定性,且美国总统奥巴马的就业提振计划未能激发信心.
尾盘时段现卖压,将股市带进平盘下方.盘初市场一度踩水,因在全球各国央行未出台新的刺激举措之後,全球信心低迷.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI在动荡交投中收低1.1%.菲律宾股市.PSI、印尼股市.JKSE、马来西亚股市.KLSE均小幅下跌.
泰国股市.SETI下跌0.9%.越南股市.VNI逆市收高1.47%.
Capital Nomura Securities策略师Chai Chirasevenupraphund说:"有若干不确定性,足以让投资者削减股票仓位.当前,东南亚股市周五稍晚正关注来自七国集团(G7)的新信号."
全球股市周五下跌,对公债市场构成支撑.0943GMT时,摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股指.MIWD00000PUS下跌0.78%.
七国集团(G7)财长和央行行长周五在法国马赛举行会议.
新加坡星展银行(DBSM.SI)下跌1.9%,泰国顶级能源公司PTT (PTT.BK)下跌1.5%.
本周印尼股市上涨4.1%.越南股市全周亦上涨5.7%,是东南亚地区表现最好的股市.
1108GMT 涨跌 当日 今年以来 2010年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2825.10 -31.80 -1.11 -11.44 3190.04
马来西亚 .KLSE 1469.12 -0.71 -0.05 -3.28 1518.91
泰国 .SETI 1062.37 -9.84 -0.92 +2.87 1032.76
印尼 .JKSE 3998.50 -6.89 -0.17 +7.97 3703.51
菲律宾 .PSI 4346.07 -10.66 -0.24 +3.45 4201.14
越南 .VNI 459.92 6.66 +1.47 -5.10 484.66
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(完)
--编译/审校 王洋/侯向明
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。