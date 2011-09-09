〔国际油市〕亚洲柴油近月跨月价差升至四个月高位,中国进口受关注

路透新加坡9月9日电---亚洲柴油近月跨月价差周五升至四个月高位,因市场人士权衡中国进口柴油的影响.

贸易商周五表示,中国第二大国有炼油公司-中国石油(0857.HK)购进两批9月柴油船货,以填补国内库存.之前繁重的例行维护以及炼厂事故影响了该公司的产量.[ID:nCN1956653]

交易商表示,据称此次进口量相对较小,但是如果这预示着全球第二大能源消费国--中国将开始进口更多柴油,那麽市场或将受到提振.

"我们应该进行观望,看看这是否只是一次性事件,还是将迎来更多定期进口,"驻新加坡的一名馏分油交易商称.

10月柴油裂解价差下跌0.16美元,至每桶较迪拜原油升水17.29美元.

航煤裂解价差下跌0.06美元,至每桶18.64美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 126.30 126.70 126.50 127.25 -0.75 -0.59

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 125.75 126.15 125.95 126.95 -1.00 -0.79

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 126.65 127.05 126.85 127.90 -1.05 -0.82

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 127.55 127.95 127.75 128.65 -0.90 -0.70

9月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 126.15 127.05 -0.90 -0.71

10月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 126.01 126.95 -0.94 -0.74 (完)