〔中国经济〕发改委官员称未来数月通胀将保持高位--CCTV

路透上海9月9日电---中国国家发展和改革委员会价格司副司长周望军周五表示,未来数月中国通胀将保持高位.

中国中央电视台(CCTV)并引述周望军指出,未来通胀前景仍面临不确定性,例如美国可能推出新一轮量化宽松等.

国家统计局今日稍早公布数据显示,8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.2%,较上月创下的37个月新高6.5%回落,但仍在高位徘徊.

尽管通胀压力略有纾缓,未来物价继续大幅攀升的可能性不大,但物价上涨压力并未根本缓解,尤其是8月CPI和PPI环比仍上涨,且新涨价因素亦在持续发酵.[ID:nCN1955871](完)