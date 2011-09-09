〔中国经济〕发改委官员称未来数月通胀将保持高位--CCTV

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海9月9日电---中国国家发展和改革委员会价格司副司长周望军周五表示,未来数月中国通胀将保持高位.
中国中央电视台(CCTV)并引述周望军指出,未来通胀前景仍面临不确定性,例如美国可能推出新一轮量化宽松等.
国家统计局今日稍早公布数据显示,8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.2%,较上月创下的37个月新高6.5%回落,但仍在高位徘徊.
尽管通胀压力略有纾缓,未来物价继续大幅攀升的可能性不大,但物价上涨压力并未根本缓解,尤其是8月CPI和PPI环比仍上涨,且新涨价因素亦在持续发酵.[ID:nCN1955871](完)
--发稿 边竞; 审校 乔艳红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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