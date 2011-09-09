版本:
中国
债券 | 2011年 9月 9日 星期五 19:25 BJT

〔伦敦美债〕公债价格下跌,市场关注下周大批新债发行

路透伦敦9月9日电---美国公债周五在欧洲市场下跌,因市场在为下周的新债发行做准备,回吐一部分周四录得的涨幅.此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克称,美联储将采取一切措施恢复美国的经济增长.

下周一、周二和周三,美国财政部将发行总计660亿美元的三年期、10年期和30年期公债.

一位交易员说:"下周有大量公债发行.在当前收益率的水平下,可能很难消化下周的供给,比如30年期公债3.31%的收益率看似很昂贵."

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐