〔马来西亚期市〕棕榈油期货上扬,关注一系列产业报告出炉

路透吉隆坡9月9日电---马来西亚棕榈油期货周五上涨,因交易商在一系列产业报告出炉前建立仓位,这些报告或将暗示植物油供应下降.

美国农业部(USDA)下周一将发布农产品供需报告,其中的最新产量预估已将炎热干燥天气损及美国大豆单产的因素考虑在内.美国大豆单产受损可能会提振豆油对棕榈油的升水.

当天,马来西亚棕榈油局(MPOB)将公布8月库存数据.数据或将显示,库存第二个月下降,因在重要的穆斯林节日期间,出口和本地需求量超过产量.

不过,船货调查机构的数据或将显示,马来西亚9月1-10日出口下降,因购买情况恢复正常,但部分交易商称,主要进口国--印度和中国等待价格进一步下跌後,才会行动.

"USDA报告料将利好的预期支撑市场走高."吉隆坡的一名交易商称.

指标11月毛棕榈油期货FCPOc3结算价涨0.8%,报每吨3,050马币(林吉特).成交量为16,106口.