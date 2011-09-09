〔马来西亚期市〕棕榈油期货上扬,关注一系列产业报告出炉

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡9月9日电---马来西亚棕榈油期货周五上涨,因交易商在一系列产业报告出炉前建立仓位,这些报告或将暗示植物油供应下降.
美国农业部(USDA)下周一将发布农产品供需报告,其中的最新产量预估已将炎热干燥天气损及美国大豆单产的因素考虑在内.美国大豆单产受损可能会提振豆油对棕榈油的升水.
当天,马来西亚棕榈油局(MPOB)将公布8月库存数据.数据或将显示,库存第二个月下降,因在重要的穆斯林节日期间,出口和本地需求量超过产量.
不过,船货调查机构的数据或将显示,马来西亚9月1-10日出口下降,因购买情况恢复正常,但部分交易商称,主要进口国--印度和中国等待价格进一步下跌後,才会行动.
"USDA报告料将利好的预期支撑市场走高."吉隆坡的一名交易商称.
指标11月毛棕榈油期货FCPOc3结算价涨0.8%,报每吨3,050马币(林吉特).成交量为16,106口.
--编译 许娜;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。