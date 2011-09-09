〔国际油市〕亚洲石脑油价格走弱,因布兰特原油走强,裂解价差亦下滑

路透新加坡9月9日电---亚洲石脑油价格周五走弱,即期跨月价差在逆价差领域收窄,因新加坡年度石油大会结束後交投清淡,且由于裂解厂商10月将进行维修,故需求可能下滑.

下周初交投或仍将放缓,因韩国买家将休假.

一位交易员说,由于中国需求低迷,且塑胶库存高企,故石脑油或进一步走弱.他并补充称,部分裂解厂亦将进行维修而关闭.

韩国湖南石油化学将于10月上半月关闭位于Daesan的年产能100万吨的裂解厂,为期30天.住友化学株式会社年产能38万吨的裂解厂将于10月17日後重启.

汽油裂解价差跌至八日低点,因新加坡库存增加,同时市场预计台塑石化将很快恢复出口,供给亚洲需求.

日本公开规格10月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格下跌5.75美元,至每吨980.75美元.

10月下半月和11月下半月互换逆价差收窄0.50美元,至每桶4.50美元.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK下跌2.97美元至每吨升水122.08美元.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF上涨0.03美元至每桶19.41美元.

汽油裂解价差下跌0.23美元,至每桶11.51美元,为8月29日触及11.41美元以来最低.

油品 价格 上日价格 变动

2011年10月石脑油NAF-1H-TYO 980.25/981.25 986.50 -5.75

现货石脑油净回值NAF-SIN 106.54/106.64 107.22 -0.63

9月石脑油互换NAF-1M-S 975.25/977.25 981.25 -5.00

10月石脑油互换NAF-2M-S 971.75/973.75 977.50 -4.75

97号现货汽油GL97-SIN 130.49/130.59 131.40 -0.86

95号现货汽油GL95-SIN 128.09/128.19 128.60 -0.46

92号现货汽油GL92-SIN 125.95/126.05 126.60 -0.60

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 19.36/19.46 19.38 +0.03 (完)