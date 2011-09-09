〔国际油市〕亚洲石脑油价格走弱,因布兰特原油走强,裂解价差亦下滑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月9日电---亚洲石脑油价格周五走弱,即期跨月价差在逆价差领域收窄,因新加坡年度石油大会结束後交投清淡,且由于裂解厂商10月将进行维修,故需求可能下滑.
下周初交投或仍将放缓,因韩国买家将休假.
一位交易员说,由于中国需求低迷,且塑胶库存高企,故石脑油或进一步走弱.他并补充称,部分裂解厂亦将进行维修而关闭.
韩国湖南石油化学将于10月上半月关闭位于Daesan的年产能100万吨的裂解厂,为期30天.住友化学株式会社年产能38万吨的裂解厂将于10月17日後重启.
汽油裂解价差跌至八日低点,因新加坡库存增加,同时市场预计台塑石化将很快恢复出口,供给亚洲需求.
日本公开规格10月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格下跌5.75美元,至每吨980.75美元.
10月下半月和11月下半月互换逆价差收窄0.50美元,至每桶4.50美元.
石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK下跌2.97美元至每吨升水122.08美元.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF上涨0.03美元至每桶19.41美元.
汽油裂解价差下跌0.23美元,至每桶11.51美元,为8月29日触及11.41美元以来最低.
油品 价格 上日价格 变动
2011年10月石脑油NAF-1H-TYO 980.25/981.25 986.50 -5.75
现货石脑油净回值NAF-SIN 106.54/106.64 107.22 -0.63
9月石脑油互换NAF-1M-S 975.25/977.25 981.25 -5.00
10月石脑油互换NAF-2M-S 971.75/973.75 977.50 -4.75
97号现货汽油GL97-SIN 130.49/130.59 131.40 -0.86
95号现货汽油GL95-SIN 128.09/128.19 128.60 -0.46
92号现货汽油GL92-SIN 125.95/126.05 126.60 -0.60
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 19.36/19.46 19.38 +0.03 (完)
--编译 侯向明;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。