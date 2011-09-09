〔国际油市〕亚洲燃料油扩大涨幅,10月裂解价差升至逾两个月高位

路透新加坡9月9日电---亚洲燃料油市场周五扩大涨幅,10月裂解价差连续第四日上扬,至每桶贴水窄于6.00美元,创下逾两个月来最强水准.

燃料油的12个远月合约在逆价差进一步走坚,9月/10月进一步升至每吨4.00美元上方,创下本月最高.

一位在新加坡的亚洲交易员说:"本周稍早有一些对冲活动,这可能对市场上的买兴作出了解释,不过看似一些投机客已经入市,看看能够将市场推到多高."

10月/11月跨月价差再度迎来大量买盘,连续第二个交易日成交量超过25万吨.10月合约成交量约为10万吨,本周大部分时间成交量低于该水平.

10月基本面预计将弱于本月,主要是因为套利船货流入量增加,目前已预定350-360万吨,有望创下3月来最多的一月.

10月裂解价差缩窄0.16美元,每桶较迪拜原油贴水5.93美元.11月裂解价差走坚0.15美元,报每桶贴水6.22美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 674.75 675.25 675.00 678.15 -3.15 -0.46

现货380CST燃料油 FO380-SIN 665.25 665.50 665.38 668.70 -3.33 -0.50

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 669.00 671.00 670.00 674.50 -4.50 -0.67

380CST船用燃料油升水 3.75 5.50 4.63 5.80 -1.18

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 4.25 4.50 4.38 3.55 0.83 23.24

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.50 4.00 3.75 3.75 0.00 0.00 (完)