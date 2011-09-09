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市场报道 | 2011年 9月 9日 星期五 21:19 BJT

〔全球经济〕欧洲能够消化解决债务危机的成本--美国财长盖特纳

路透华盛顿9月9日电---美国财政部长盖特纳周五称:

* 经济具有维持温和成长步伐的良好机遇,就业计划将降低经济下滑风险.

* "完全相信"美国能够使预算赤字步入可持续轨道--彭博电视.

* 欧洲仍面临巨大压力,必须推进改革.

* 欧洲较为强大的国家有能力消化解决危机所付出的代价,如果按兵不动则代价将更高.

* 解决欧债危机符合美国利益.

* 美国将竭尽所能鼓励欧洲解决债务危机.(完)

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