〔全球经济〕欧洲能够消化解决债务危机的成本--美国财长盖特纳

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿9月9日电---美国财政部长盖特纳周五称:
* 经济具有维持温和成长步伐的良好机遇,就业计划将降低经济下滑风险.
* "完全相信"美国能够使预算赤字步入可持续轨道--彭博电视.
* 欧洲仍面临巨大压力,必须推进改革.
* 欧洲较为强大的国家有能力消化解决危机所付出的代价,如果按兵不动则代价将更高.
* 解决欧债危机符合美国利益.
* 美国将竭尽所能鼓励欧洲解决债务危机.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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