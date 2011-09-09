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市场报道 | 2011年 9月 9日 星期五 21:11 BJT

〔表格〕美国9月1日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿9月9日电---美国农业部(USDA)公布9月1日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---

本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

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小麦 512.2 0.0 566.3 0.0 12,714.7 15,037.3

大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 80.6 60.7

玉米 820.6 50.0 948.0 50.0 13,306.5 15,388.3

高粱 -6.8 0.0 0.1 0.0 355.6 869.4

大豆 444.8 0.0 477.2 0.0 14,325.9 17,786.5

豆粕 -24.6 172.6 35.5 182.1 7,797.9 9,741.0

豆油 0.0 5.9 20.6 5.9 1,368.1 1,480.5

皮马棉 1.0 0.0 1.0 0.0 369.6 181.5

陆地棉 43.7 2.0 74.2 2.0 6,416.0 6,851.8

稻米 116.5 0.0 116.8 0.0 700.1 940.8 (完)

浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]

--编译 许娜;审校 侯向明

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