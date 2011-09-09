〔表格〕美国9月1日止当周农作物出口销售报告--USDA

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿9月9日电---美国农业部(USDA)公布9月1日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
-----------------------------------------------------------------
小麦 512.2 0.0 566.3 0.0 12,714.7 15,037.3
大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 80.6 60.7
玉米 820.6 50.0 948.0 50.0 13,306.5 15,388.3
高粱 -6.8 0.0 0.1 0.0 355.6 869.4
大豆 444.8 0.0 477.2 0.0 14,325.9 17,786.5
豆粕 -24.6 172.6 35.5 182.1 7,797.9 9,741.0
豆油 0.0 5.9 20.6 5.9 1,368.1 1,480.5
皮马棉 1.0 0.0 1.0 0.0 369.6 181.5
陆地棉 43.7 2.0 74.2 2.0 6,416.0 6,851.8
稻米 116.5 0.0 116.8 0.0 700.1 940.8 (完)
浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]
--编译 许娜;审校 侯向明
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选