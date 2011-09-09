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市场报道 | 2011年 9月 9日 星期五 21:27 BJT

〔美国热股〕Jefferies等券商调降德州仪器目标股价,该股盘前下跌

路透纽约9月9日电---德州仪器(Texas Instruments)TXN.N称第三季获利及营收将逊于已经偏低的预估,因客户忧心经济放缓导致晶片(芯片)需求转弱[ID:nCT0396914].此後包括Jefferies在内的一些券商调降了该公司目标价.

在周五盘前交易中,德州仪器股价下跌1%,至25.55美元.(完)

--编译 于春红;审校 侯向明

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