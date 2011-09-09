〔美国热股〕Jefferies等券商调降德州仪器目标股价,该股盘前下跌

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约9月9日电---德州仪器(Texas Instruments)TXN.N称第三季获利及营收将逊于已经偏低的预估,因客户忧心经济放缓导致晶片(芯片)需求转弱[ID:nCT0396914].此後包括Jefferies在内的一些券商调降了该公司目标价.
在周五盘前交易中,德州仪器股价下跌1%,至25.55美元.(完)
--编译 于春红;审校 侯向明
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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