〔美国热股〕Jefferies等券商调降德州仪器目标股价,该股盘前下跌

路透纽约9月9日电---德州仪器(Texas Instruments)TXN.N称第三季获利及营收将逊于已经偏低的预估,因客户忧心经济放缓导致晶片(芯片)需求转弱[ID:nCT0396914].此後包括Jefferies在内的一些券商调降了该公司目标价.