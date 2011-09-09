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市场报道 | 2011年 9月 9日 星期五 21:51 BJT

〔美国股市〕开盘大跌,ECB宣布执委会成员史塔克将辞职

路透纽约9月9日电---美国股市周五开盘大跌,此前两位消息人士周五对路透表示,欧洲央行(ECB)首席经济学家史塔克将辞职,因为欧洲央行内部就购买债券计划存在分歧.[ID:nCN1957281]欧洲央行稍後宣布了这一消息.

道琼工业指数.DJI盘初下跌169.53点,或1.50%,报11,126.28点;标准普尔500指数.SPX跌16.27点,或1.37%,报1,169.63点.Nasdaq指数.IXIC跌28.02点,或1.11%,报2,501.12点.(完)

--编译 许娜;审校 侯向明

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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