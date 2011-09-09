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市场报道 | 2011年 9月 9日 星期五 22:34 BJT

〔美国经济〕9月2日当周领先指标攀升,但增长年率回落--ECRI

路透纽约9月9日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周增长,但成长年率挫至近一年来最低.

ECRI表示,美国9月2日止当周领先指标(WLI)升至123.0,之前一周为122.4,前值为122.5.

该指标增长年率下跌至负6.2%,为去年10月底以来最低,之前一周为负4.4%.(完)

--编译 母红;审校 李军

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