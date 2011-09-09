〔美国债市〕投资级别公司债市场逐渐恢复活力,下周新债数量预计不多

IFR纽约9月9日电---高收益投资级别公司债市场终于从夏末的混沌中醒来,本周有两笔交易定价的总额达到11.6亿美元.这令全球今年迄今的公司新债发行量达到2,329亿美元.

尽管二级市场交投仍震荡,本周的新债发行被良好吸收并在二级市场上涨(至少1/2个点).Fresenius Medical Care(FMEG.DE)新债尤为出色,据传规模为约45亿美元.该券以欧元和美元计价的部分昨日均上涨,今日亦是如此.不过Calumet Specialty Products Partners(CLMT.O)债券随今天市场走低而下跌.Fresenius仍留在较高水平.

这些交易的成功为下周更多新债发售奠定了基础,不过新债发行规模有多大还有待观察.目前尚无交易计划在下周定价.多数定于9月进行的杠杆收购(LBO)交易融资的贷款部分已经在市场上展开,因此月底前债券部分不会入市.伺机发行新债的发行方仍在适应较高的利率环境,因此下周它们不太可能在市场出现.假设市场保持一定的稳定性,我们预计下周将有少数新债宣布,不过发行规模仍然不大,主要是一些评级较高的债券.

二级市场本周再度波动.基本趋势为下行,市场本周则收低.今天市场开低,并进一步下挫.现货市场在清淡交投中下跌约3/8.CDX HY16指数开盘下跌3/4点,并在午盘早段跌1-1/2至91.50.HY16指数现在触及近期新低,跌破8月26日低位91.75.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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