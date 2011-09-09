〔金属期市〕期铜录得逾一个月最大单周跌幅,成长忧虑引发避险操作

* 工业金属因成长忧虑承压

* 欧元兑美元触及六个半月低位

* G7财长会议在法国举行

路透纽约/伦敦9月9日电---期铜周五劲挫逾3%,本周录得逾一个月最差周度表现,因对西方世界成长放缓前景的担忧引发一波大规模避险操作.

基本金属全面走低,期铝CMAL3收跌逾2%,期锡CMSN3和期镍CMNI3均劲挫约4%,因投资者削减对经济敏感的工业金属头寸,买入诸如黄金和美元等较安全资产.

因对美国总统奥巴马4,470亿美元就业计划中有多少能获得国会批准存疑,忧虑引发的跌势扩大,有关欧洲央行执委史塔克因同央行备受争议的购买公债计划意见相左而辞职的消息传出後,欧元兑美元跌至六个半月最低.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3劲挫294美元,或3.2%,收报每吨8,821美元,为8月5日以来最大单日跌幅.本周,期铜累计下跌2.8%,为8月首周以来最大单周跌幅.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1回落14.10美分,或3.4%,结算价报每磅4.0025美元,接近盘中交易区间3.9940-4.1420美元的低端.

"在下次美联储会议之前,外围市场的人气将令金属承压,届时美国将宣布是否调整货币政策,"VTB Capital的分析师Andrey Kryuchenkov称.下一次美联储会议将于9月20-21日举行.

七国集团(G7)财长会议周五在法国举行,财长们面临采取行动提振富裕国家放缓的经济成长并平息自信贷紧缩以来最严重信心危机的巨大压力.

尽管数据显示中国8月通胀从7月触及的三年高位回落,仍未能提振人气.数据为中国政府暂停收紧政策提供支持.

"这并未改变推动中国未来两到七年铜需求的动因,再次期间,中国人口将城市化,且在城市化之前将实现农村电气化,以确保仍能保持7%的GDP年均增幅,"俄克拉荷马城的Covenant的首席投资长Steve Shafer称.

铜库存降幅不大,但有来自韩国的良好订单.铅库存减少925吨,有大量交割,显示需求增长.'

秘鲁第三大铜矿Cerro Verde的工人结束两日罢工复工,但下周可能发起一次无限期罢工.而Freeport公司印尼铜矿的工人计划于9月15至10月15日罢工.

以下为1734GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 400.45 -13.90 -3.35 444.70 -9.95

LME期铝 2367.00 -53.00 -2.19 2470.00 -4.17

LME期铜 8821.00 -294.00 -3.23 9600.00 -8.11

LME期铅 2449.00 -41.00 -1.65 2550.00 -3.96

LME期镍 21145.00 -905.00 -4.10 24750.00 -14.57

LME期锡 23500.00 -975.00 -3.98 26900.00 -12.64

LME期锌 2185.00 -66.00 -2.93 2454.00 -10.96

上海期铝 17485.00 50.00 +0.29 16840.00 3.83

上海期铜 67620.00 -100.00 -0.15 71850.00 -5.89

上海期锌 17125.00 55.00 +0.32 19475.00 -12.07

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 李军

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