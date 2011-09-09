〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货因欧债危机忧虑下挫,可可期货延续跌势

路透纽约/伦敦9月9日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五大跌,录得逾一年来最大单日跌幅,因欧元区债务危机加剧引发商品市场全面下跌.

ICE可可期货延续跌势,自周一以来其已下跌逾7%,录得四个月来最高四日跌幅.该合约最终收在一个月低位.受累于投资者跟进卖盘.

期糖涨跌互现.

欧元大跌,此前欧洲央行(ECB)放弃进一步收紧政策的立场,而此立场是今年推升欧元的主要动力.全球股市大跌,因全球主要国家财政官员寻找避免欧洲危机恶化途径的风险加剧.

阿拉比卡咖啡期货本周因下修而受挫.上周阿拉比卡期货曾攀升至5月9日以来最高.

交易商称,美元指数.DXY大涨也令价格承压下挫.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1大跌14.10美分,或5%,收报每磅2.70美元,为8月22日迄今最低收盘位.日内,该合约跌穿2.6920美元附近的100日移动均线至盘中低点2.6510美元.

交易商称,截至9月8日,阿拉比卡咖啡未平仓合约升至三个月高位,逾115,000口,而该合约价格则因新增的做空仓位而下挫.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2下跌48美元,或2.2%,报每吨2,171美元.

ICE-12月可可期货CCZ1下挫38美元,或1.3%,报每吨2,873美元,为8月10日迄今最低收盘位.交易商指出,市场仍承压下跌,因2010/11年全球供给大幅过剩,普遍预计为超过30万吨.

伦敦市场12月可可期货LCCZ1收挫5英镑,报每吨1,856英镑.

10月原糖期货SBc1上扬0.32美分,或1.1%,报每磅29.05美分.Liffe-10月白糖期货LSUV1收平于每吨763美元.(完)