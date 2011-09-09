〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货受空头回补带动收高,市场关注USDA报告

路透芝加哥9月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五在空头回补带动下收高,下周一美国政府将公布关键的作物报告,交易商称,预计美国政府将调降大豆产量预估.

天气预报暗示下周美国中西部作物带北部边缘可能将出现霜冻,为大豆期货提供了支撑.

指标11月大豆期货SX1本周累计跌1.3%.

大豆期货涨势因美元走强和原油价格下跌而受到抑制,不过原油价格在CBOT市场收盘时缩减了跌幅.

美国农业部证实取消了对中国24万吨美国大豆的出口销售,该笔订单原计划于2011/12年付运,这亦为利空因素.

在美国农业部下周一公布9月供需报告前,路透调查分析师平均预期,美国大豆产量为30.32亿蒲式耳,低于美国农业部8月时预计的30.56亿蒲式耳.

分析师平均预计2011/12年美国大豆期末库存为1.51 亿蒲式耳,低于美国农业部8月时预计的1.55亿蒲式耳.

美国农业部公布最近一周美国大豆出口净销量为44.49万吨,预估为35-65万吨.

豆粕和豆油期货收高,追随大豆期货涨势.

CBOT-9月大豆期货合约交割量为635口,豆粕为125口,豆油为299口.

CBOT-11月大豆SX1收高8-1/2美分,报每蒲式耳14.26-3/4美元.9月豆油合约BOc1涨0.38美分,收报每磅58.20美分.CBOT-9月豆粕合约SMc1收高3.2美元,报每短吨368.7美元.

预估CBOT大豆成交量为146,392口,豆油成交60,542口,豆粕成交46,902口.

以下为CBOT农产品期货在1906GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 736.50 2.50 0.3% 17.1%

CBOT大豆Sc1 1426.75 8.50 0.6% 2.4%

CBOT豆粕SMc1 375.10 3.00 0.8% 1.3%

CBOT豆油BOc1 58.71 0.38 0.7% 1.7%

CBOT小麦Wc1 729.75 -8.25 -1.1% -8.1%

CBOT稻米RRc1 1833.00 50.00 2.8% 31.0%

EU小麦BL2X1 206.75 1.25 0.6% -18.1%

NYMEX原油期货CLc1 87.12 -1.93 -2.2% -4.7%

道琼工业指数.DJI 10,957 -339 -3.0% -5.4%

现货金XAU= 1846.19 -22.07 -1.2% 30.1%

欧元/美元EUR= 1.3664 -0.0217 -1.6% 2.4%

美元指数.DXY 77.1500 0.9040 1.2% -2.4%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1838 56 3.1% 3.7%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)