〔全球金市〕现货金下跌,受美元走强及投资者获利了结打压

* 欧美所处困境提振了避险操作,金价扳回部分跌幅

* 金价本周走势震荡,投资者较为谨慎,金价反弹幅度受限

* 市场关注:七国集团(G7)财长会议在法国举行

路透纽约/伦敦9月9日电---现货金周五下跌,本周创下6月以来表现最差的一周,投资者的获利了结和美元上涨盖过了市场的避险需求.

早盘时投资者明显在结清部位,金价下跌,但午後中段金价扳回多数跌幅,因欧洲央行执委会成员史塔克的辞职引发市场规避高风险资产.

尽管美股下跌近3%且其他商品价格下跌,但金价再度承压,因两周来黄金价格急剧波动,动摇了投资者对黄金牛市走势的部分信心--尽管经济有可能出现第二次衰退.

"股市疲弱和公债收益率降至新低带动今日金价反弹,但我怀疑人们在周末前建立新的多头部位,"汇丰驻纽约金属分析师James Steel称.

"在本周黄金走势极度动荡後,人们都较为谨慎."

1856GMT,现货金XAU=跌1.3%,报每盎司1,844美元左右,脱离了稍早触及的1,825美元下方的低位.

美国12月期金GCZ1结算价涨0.1%,报1,859.50美元,稍早触及日低1,825.50美元.

周二现货金和期金价格双双上探至1,920美元上方的纪录高位.

美国股市,原油和铜价下跌约3%,美国公债与黄金受避险需求推动上扬.

美国总统奥巴马此前提出4,470亿美元的计划以使失业的美国人重新就业,但市场担心美国国会不太可能通过该计划的多数部分,这使投资者更加焦虑.

市场怀疑美元走强是抑制金价再次升至新高的另一因素.欧元/美元EUR=EBS跌约1.4%後,美元指数.DXY涨1%.

本周末七国集团(G7)财长举行会议,预计这些官员将承受推动经济恢复增长的沉重压力,一些人预计金价下周将再度恢复动荡走势.

最近几周欧洲债务危机使全球股市下跌後,法国呼吁G7作出协调一致的反应,不过美国、英国和欧元区国家面临的经济问题不同,使这一任务复杂化.

一些交易商称,黄金亦承受铂金带来的压力,在本周铂金价格跌至黄金以下後,对于一些投资者来说,铂金越发具有吸引力.

"历史上来说黄金价格通常是铂金的约一半,"Ebullio Capital Management董事总经理Lars Steffenson称,"而在过去两三周,实际上金价上升到了不应该到达的水平."

现货铂金XPT=跌1.2%,报每盎司1,832美元.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

COMEX黄金期货 GCZ1 1860.50 3.00 0.2% 30.9%

COMEX白银期货 SIU1 41.700 -0.779 -1.8% 34.8%

COMEX铂金期货 PLV1 1838.80 -15.70 -0.9% 3.4%

COMEX钯金期货 PAU1 736.50 -26.50 -3.5% -8.3%

现货金 XAU= 1857.80 -10.46 -0.6% 30.9%

现货银 XAG= 41.64 -0.64 -1.5% 34.9%

现货铂金 XPT= 1831.74 -23.76 -1.3% 3.6%

现货钯金 XPD= 735.97 -16.03 -2.1% -7.9%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=