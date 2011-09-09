〔美国债市〕机构债利差收盘表现各异,较短和较长年期债券表现出众

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR纽约9月9日电---机构债利差周五收盘表现不一,市场走势受资金流驱动.短期机构债利差收窄0.5-1个基点,长期机构债利差收窄1个基点,五年期债券目前仍是价格最高机构债,其利差扩阔1个基点.稍早各年期机构债利差全面收窄2个基点,但随着风险市场进一步回落,公债价格攀升,机构债表现不及公债.
但投资者买入机构债的理由与公债一致,即希腊能否获得第二批援助贷款的疑虑以及欧洲央行管委史塔克请辞的消息打压全球风险市场,欧洲股市重挫,投资寻求避险.政府发起企业(GSE)债券仍属于公债范畴之内,因此也成为投资者的避险选择之一,尽管收益率上扬.
长线投资者购买两年和三年期机构债,投资组合经理和短线投资者推高入市时间较久的30年期债券.相对价值投资者对价格较高的五年期机构债锁定获利.
成交相当活跃,TRACE总成交量为57.05亿美元,总成交宗数为3,186.
下周,GSE回赎减少至119.21亿美元,本周为175亿美元.(完)
--编译 母红;审校 李军
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