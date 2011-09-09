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市场报道 | 2011年 9月 10日 星期六 04:08 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数急跌2.69%,Nasdaq指数重挫2.42%

路透纽约9月9日电---美国股市周五大幅收跌逾2%,之前欧洲央行管委史塔克因对央行应对该地区债务危机的重要工具公债购买计划存有异议而请辞.

根据初步数据显示,道琼工业指数.DJI急跌303.68点,或2.69%,报10,992.13;标准普尔500指数.SPX重挫31.67点,或2.67%,报1,154.23点.Nasdaq指数.IXIC大跌61.15点,或2.42%,报2,467.99点.

本周,道指收跌2.2%,标普500指数收挫1.7%,Nasdaq指数回落0.5%.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

路透纽约9月9日电---美国股市周五大幅收跌逾2%,

根据初步数据显示,道琼工业指数.DJI收跌118.90点,或1.04%,报11,295.96;标准普尔500指数.SPX收挫12.72点,或1.06%,报1,185.90点.Nasdaq指数.IXIC回落19.80点,或0.78%,报2,529.14点.

本周,道指收跌%,标普500指数收挫,Nasdaq指数回落%.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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