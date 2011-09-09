〔纽约期市〕ICE期棉收跌,从两个月高位回落

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约9月9日电---棉花期货周五从前一日触及的两个月高位回落并收跌,为五个交易日来首次,因投资者为下周初将公布的政府供需报告作准备.
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收跌1.76美分,或近1.55%,收报每磅1.1187美元,盘中交投区间为1.1044-1.1425美元.
跌势始于亚洲市场,郑州棉花期货CCFc3从周四触及的六周高位回落.
一项周五公布的路透调查显示,中国分析师预计,该国2011/12作物年棉花产量将为740万吨,较2010/11年产量预期高出17.8%.
不够令人鼓舞的美国农业部上周销售数据增加了市场的下行压力,分析师称.
目前市场关注点转向美国农业部下周一公布的月度供需报告.
路易斯安那州的独立棉花分析师Mike Stevens称,供需报告将"可能对价格的短期走势产生重大影响".(完)
--编译 母红;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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