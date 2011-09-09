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市场报道 | 2011年 9月 10日 星期六 04:31 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收跌,从两个月高位回落

路透纽约9月9日电---棉花期货周五从前一日触及的两个月高位回落并收跌,为五个交易日来首次,因投资者为下周初将公布的政府供需报告作准备.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收跌1.76美分,或近1.55%,收报每磅1.1187美元,盘中交投区间为1.1044-1.1425美元.

跌势始于亚洲市场,郑州棉花期货CCFc3从周四触及的六周高位回落.

一项周五公布的路透调查显示,中国分析师预计,该国2011/12作物年棉花产量将为740万吨,较2010/11年产量预期高出17.8%.

不够令人鼓舞的美国农业部上周销售数据增加了市场的下行压力,分析师称.

目前市场关注点转向美国农业部下周一公布的月度供需报告.

路易斯安那州的独立棉花分析师Mike Stevens称,供需报告将"可能对价格的短期走势产生重大影响".(完)

--编译 母红;审校 于春红

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