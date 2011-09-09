〔美国债市〕政府再融资担忧重创票息较高MBS

IFR芝加哥9月9日电---美国抵押贷款支持证券(MBS)市场本周的表现可以形容为低迷,冷清和流动性不足.

Tradeweb平均成交量仅为30日均值的84%,之前一周为91%.受累于收益率水平较低令资金流不旺,市场持续担忧欧洲主权债危机以及市场等待周四美联储主席贝南克和美国总统奥巴马的讲话.

总体而言,买盘主要来自货币基金经理,短线投资者和服务商,他们主要购买票息较低的MBS,尤其是在供应引发利差扩阔後,日均购买金额温和,为15亿美元.

而票息在4.5%-6%区间的票息价高MBS在周四前承受的压力增加,因市场越发担忧奥巴马总统的讲话中将提及某种形势的政府再融资举措,有关政府官员与服务商周五开会的消息令上述担忧进一步加剧.对冲基金,货币基金经理和长线投资者据报抛售较高票息MBS,买入票息为3.5%和4.0%的MBS.

但奥巴马讲话中并未过多提及政府再融资问题,与预期一致,只是说"为帮助有责任心的屋主,我们将与联邦住房机构合作,帮助更多的人以目前接近4%的利率对其贷款进行再融资."不过,这段讲话,加之官员与服务商开会的消息足以令票息较高MBS承压.(完)

--编译 母红;审校 李军

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