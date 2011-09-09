〔美国股市〕大跌逾2%,史塔克辞职凸显欧洲央行内部分歧并引发市场忧虑

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 史塔克因ECB公债购买计划意见不一而辞职
* 奥巴马4,470亿美元就业计划面临艰巨挑战
* 美国银行讨论裁员4万人的可能性---华尔街日报
* 道指跌2.7%、标普500挫2.7%、Nsadaq大跌2.4%
路透纽约9月9日电---美国股市周五大幅收跌逾2%,之前欧洲央行(ECB)管委史塔克因对央行公债购买计划存有异议而请辞,该机会是ECB应对地区债务危机的主要工具.
史塔克的辞职为政策制定者应对欧洲债务危机的能力划上问号,并有可能令本已接近衰退边缘的全球经济雪上加霜.
VIX波动率指数.VIX跳涨12%,显示出投资者的焦虑日益升温.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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