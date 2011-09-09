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市场报道 | 2011年 9月 10日 星期六 05:52 BJT

〔美国股市〕大跌逾2%,史塔克辞职凸显欧洲央行内部分歧并引发市场忧虑

* 史塔克因ECB公债购买计划意见不一而辞职

* 奥巴马4,470亿美元就业计划面临艰巨挑战

* 美国银行讨论裁员4万人的可能性---华尔街日报

* 道指跌2.7%、标普500挫2.7%、Nsadaq大跌2.4%

路透纽约9月9日电---美国股市周五大幅收跌逾2%,之前欧洲央行(ECB)管委史塔克因对央行公债购买计划存有异议而请辞,该机会是ECB应对地区债务危机的主要工具.

史塔克的辞职为政策制定者应对欧洲债务危机的能力划上问号,并有可能令本已接近衰退边缘的全球经济雪上加霜.

VIX波动率指数.VIX跳涨12%,显示出投资者的焦虑日益升温.

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