〔美国股市〕大跌逾2%,史塔克辞职凸显欧洲央行内部分歧并引发市场忧虑

* 史塔克因ECB公债购买计划意见不一而辞职

* 美国银行讨论裁员4万人的可能性---华尔街日报

* 道指跌2.7%、标普500挫2.7%、Nsadaq大跌2.4%

路透纽约9月9日电---美国股市周五大幅收跌逾2%,之前欧洲央行(ECB)管委史塔克因对央行公债购买计划存有异议而请辞,该机会是ECB应对地区债务危机的主要工具.

史塔克的辞职为政策制定者应对欧洲债务危机的能力划上问号,并有可能令本已接近衰退边缘的全球经济雪上加霜.