〔加拿大汇市〕加元/美元跌至近平价水准,因对欧洲解决危机能力存疑

路透多伦多9月9日电---加元兑美元周五跌至近平价水准,触及一个月低点,因全球对欧洲解决债务危机的能力存疑,股市大跌,投资人寻求避险.

加元下跌是市场抛售高风险资产的一部分.加拿大就业数据本已利空,另有消息称,欧洲央行执委史塔克因不同意欧洲央行买入欧元区政府公债政策而辞职,加剧了加元的空头走势.

欧元区的最新消息使欧元和油价下跌,打压了与风险和商品相关的加元,与此同时,避险资金注入美元和美国公债.

加拿大8月就业人口意外减少5,500人,这些加拿大国内经济数据低于预期本已使加元下跌,另外市场担心美国总统奥巴马将在国会提出刺激就业计划,亦使加元受到打压.

加元/美元CAD=D4尾盘报0.9960加元,或1.0040美元,低于周四尾盘的0.9880加元,或1.0121美元.

伦敦CIBC汇市策略主管Jeremy Stretch称,未来几个交易日加元/欧元可能将升至1.34加元,或0.7463欧元的高位,这是7月以来首见的高点.加元/欧元周五报1.3582加元.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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