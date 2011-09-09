〔纽约汇市〕欧元普跌,下周仍可能承压

* 欧元/美元录得去年8月中以来最大单周跌幅

* 欧元兑日圆大幅走软

* 欧洲央行执委史塔克请辞

* 预计G7公报无实质性内容

路透纽约9月9日电---欧元兑美元周五跌至逾六个月最低,且看似下周走势仍然脆弱,之前欧洲央行管委史塔克请辞且央行的货币政策立场转为中性.

货币市场因此消化欧洲央行将在年底前降息的可能性.

策略师认为,在欧元区官员应对该地区主权债危机之时,欧元可能很快跌至1.30美元,下周重点关注1.35美元水准.

有关欧洲央行执委史塔克因对央行购买外围国家公债的计划有异议而请辞的消息令投资者意外.欧洲央行近期购买诸如意大利,西班牙和葡萄牙等负债沉重国家的公债,以支撑其公共财务状况.

"今日欧元成为市场焦点,因所有的负面消息以及市场自6月以来一直看空欧元,"CitiFX驻纽约的首席技术策略师Tom Fitzpatrick称.

"如果欧元在下周或下下周触及1.35美元,在年底触及1.30美元我不会感到意外.欧元重回1.40美元之上有困难."

欧元还因市场传言希腊可能在本周末违约而受创.希腊财长否认了上述臆测.

欧洲的消息盖过了美国总统奥巴马周四晚间提出的4,470亿美元就业计划的影响,尽管在其讲话发表後,亚洲交易时段早盘市场一度出现波动.

但部分投资者对奥巴马的就业计划能否获得意见分歧的国会批准持怀疑态度.

欧元兑美元EBS=EBS在电子交易平台EBS跌至1.36268美元的低位,此为2月22日以来最低,尾盘回落1.6%,报1.36613美元.

本周,欧元/美元累计回落3.6%,为8月中以来最大单周跌幅.

Joseph Gunnar驻纽约的首席市场分析师Clark Yingst称,欧元/美元看似将结束为期六个月的短期盘整,前景看跌.

他还表示,欧元与标普500指数.SPX有很强的正联动关系,美国股市"尚未建立真正可信的底部,且可能进一步走低."

**减持欧元头寸**

基金经理是稍早欧元的支持者.而其中一个基金经理开始削减其欧元头寸.加州的Merk Investments公司周四稍晚出售价值逾9,000万美元的欧元,并将所得资金重新配置给澳元AUD=.该公司拥有逾8.5亿美元的资产.

但较长期而言,该公司仍然看涨欧元,认为欧元区担忧应主要反应在公债价格上,而非汇市.

路透获得的EBS最早数据显示,欧元兑日圆EURJPY=EBS跌至105.300日圆的低位,此为至少2004年中以来最低,後在EBS反弹至105.860日圆,下跌1.6%.本周欧元/日圆累计回落2.9%,为5月初以来最大单周跌幅.

欧元兑瑞郎EURCHF=EBS在EBS回落0.7%,报1.20702瑞郎,仍高于瑞士央行设定的1.2瑞郎的最低汇率目标.

美元兑瑞郎CHF=EBS上扬0.9%,报0.88340瑞郎,之前触及三个半月高位0.88640瑞郎.本周,美元/瑞郎大幅收涨逾12%,为有史以来最大周度涨幅.

"瑞士央行设定的1.2瑞郎的汇率目标令瑞郎作为规避欧元区担忧工具的吸引力消失殆尽.但欧元区问题仍存在不确定性,我们预计瑞郎下周表现不及美元,"巴克莱资本在一份报告中称.

目前市场关注点转向周五在法国举行的七国集团(G7)财长会议,预期不会就缓解欧元区财政问题的举措达成任何突破性协议.

ICE美元指数.DXY升至六个月高位77.276,主要受助于欧元走软.尾盘上扬1.2%,报77.171.(完)

--编译 母红;审校 李军

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