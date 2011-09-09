〔国际油市〕NYMEX原油期货收跌,受累于经济忧虑和美元走强

* 美元走强而欧元走软,欧洲央行管委史塔克辞职重压欧元

* 股市回落,因史塔克请辞引发经济忧虑

路透纽约9月9日电---美国原油期货周五大跌逾2%,受累于经济忧虑以及美元走强促使投资者抛售诸如原油等资产.

原油期货跟随美股和主要商品市场走低,随着欧元/美元因欧洲央行执委史塔克请辞以及欧元区债务问题而跌至逾六个月低位,投资者规避风险资产.

热带风暴Nate转弱,但预计将在周日前生成飓风.迄今,尚未因此导致产油设施关闭.美国墨西哥湾产油设施营运商已恢复多数因热带风暴LEE而关闭的产能,目前只剩下约6%仍然关闭.

交易商称,天气状况的最新进展缓解了部分风暴忧虑.

初步估计显示,美国总统奥巴马周四晚间提出的就业计划可能提振美国经济在2012年成长1-3%,创造逾100万个就业岗位,压低失业率至少半个百分点.

但投资者对该计划有多少能获得国会批准存疑,因控制众议院的许多共和党议员厌恶任何将增加政府支出的举措.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-10月原油期货CLV1收低1.81美元,或2.03%,结算价报每桶87.24美元,交投区间为85.64-89.50美元.

本周,该合约收涨0.79美元,或0.91%,连续第三周收涨.

伦敦ICE-10月布兰特原油期货LCOV1结算价报每桶112.77美元,回落1.78美元,或1.55%,盘中交易区间为110.93-115.17美元.

本周,该合约上扬0.44美元,或0.39%,连续第四周收涨.

近月美国原油合约与布兰特原油期货贴水收报25.53美元,较周四收盘时的25.55美元小幅收窄.

NYMEX-10月RBOB汽油合约RBV1回落逾3%,本周下跌6.86美元,或2.42%,连跌第二周.

NYMEX-10月取暖油合约HOV1收跌,本周回落1.16美分,或0.39%,连跌第二周.

美国海洋能源管理局称,截至周五,美国监管的墨西哥湾地区仍有日产约87,738桶原油的产油设施关闭,占总产量的6.2%.周四为14.8%.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

10月原油 87.24 -1.81 -2.0% 85.64 89.50 315,991 336,725

11月原油 87.41 -1.82 -2.0% 85.85 89.63 80,571 121,011

10月RBOB汽油 2.7710 -0.1142 -4.0% 2.7617 2.8925 50,866 46,736

11月RBOB汽油 2.7349 -0.1002 -3.5% 2.7268 2.8434 39,909 31,322

10月取暖油 2.9858 -0.0585 -1.9% 2.9492 3.0669 44,227 53,932

11月取暖油 2.9938 -0.0588 -1.9% 2.9601 3.0738 18,755 24,202

ICE合约

10月布兰特 112.77 -1.78 -1.6% 110.93 115.17 196,595 190,728

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 606,673 790,112 712,008 1,502,355 17,867

汽油 130,744 114,199 122,194 270,624 214

取暖油 98,716 117,780 121,377 314,106 2,067(完)