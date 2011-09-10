《中国贸易焦点》8月顺差大降纾缓调控压力,然下行趋势仍需关注

* 8月进出口同比均超预期增长

* 进口值创历史新高

* 顺差明显收窄,有助纾缓国内调控压力

* 但出口环比下降1.1%,下行趋势需关注

路透北京9月10日电---中国8月进出口双双超预期增长,且进口值创出新高扶助贸易顺差明显收窄,在表明内需强韧、外需不弱的同时,亦有利于纾缓人民币升值及抑制国内通胀压力.

不过,在欧美经济复苏不确定加大的前提下,进出口的下行趋势仍须关注.尤其工业增长持续放缓,而通胀压力高居不下,中国在重拳抑制通胀的同时,也让确保经济不出现大波动变得同等重要.

"应该说外贸数据基本符合预期,顺差缩减对内有助减少外汇占款压力,对外可以纾缓人民币升值压力.而进口的大幅增加对抑制国内通胀也有正面作用,可以缓解宏观调控的压力."中国国际经济交流中心研究员张永军称.

但他提到,虽然从数据看外贸状况暂时还无需忧虑,但出口环境的恶化却不容忽视,外贸对经济的拉动作用在削减;同时周五公布的工业增加值明显下滑,经济下行的趋势值得关注.

中国海关稍早公布数据显示,8月出口同比增长24.5%,进口同比增30.2%,增速高于预期的21.6%和21.5%,并分别创下四个月和七个月最高水准;当月贸易顺差为177.6亿美元,远低于上月的顺差314.8亿美元.

不过环比数据表明8月出口略有降温.当月出口环比下降1.1%,进口环比则增长7.5%;经季节调整後出口环比下降3.3%,进口基本持平.[ID:nCN1957939]

**外贸形势短期无忧**

继中国7月贸易顺差意外扩至30个月高点,8月贸易顺差的大幅回落,显示中国"扩进口,稳出口,降顺差"的外贸政策持续发酵.

8月进口值1.555.6亿美元,刷新今年3月份创下的1,522.6亿美元的历史纪录.若经季节调整後,8月出口同比增长20.7%,进口增长25.1%.

中国国际经济交流中心研究员王军表示,与前几个月相比8月贸易数据并没有太大的变化,显示内外需市场总体平稳.而进口的大增也与外贸政策的引导有关,外贸形势短期尚无须忧虑.

中国自7月1日起调降33个税目商品的进口关税,以能源、原材料为主,以促进对外贸易平衡.这是在今年初已对600多种商品实施较低进口暂定关税基础上的又一次力度较大的降税措施.[ID:nCN1120990]

"出口增长强劲体现了中国出口市场呈现多元化的趋势...虽然发达市场的出口总体来说有所回落,但新兴市场还不错,总体上出口出现快速增长."申银万国首席宏观经济分析师李慧勇称.

根据海关新闻稿,在与主要贸易夥伴双边贸易中,前8个月,中国对欧洲双边贸易总值3,721.4亿美元,增长21.8%;对美国双边贸易增长17.8%;对东盟双边贸易增长26.6%.其中,对东盟出口增长24.3%.

不过李慧勇预计,贸易顺差比预期得少,未来进口这麽大是不可持续的,进口回落幅度可能大于出口,顺差会比现在高.

他预期,今後几个月的出口增速料维持在20%左右,全年约增长23%.

**下行趋势仍须关注**

综合8月份的贸易数据及其它宏观数据分析,中国经济活力依旧,但在目前世界经济复苏不确定性加大,欧债危机仍悬而未决的前提下,外贸环境可能进一步恶化及经济下行的趋势仍需高度关注,政策上的防范于未然亦同等重要.

王军指出,从经济的先行指标看,9月份出口订单在下降,国际环境的恶化对外贸影响往往有滞後性,目前包括全球和中国的经济整体趋势都是向下,政策需要打提前量.

中国工业和信息化部负责人昨日亦表示,下半年中国工业经济内外部运行环境比预期复杂,拉动经济的三驾马车总体走势趋缓,而诸多导致世界经济复苏的不确定性和不稳性在增加,可能通过金融、贸易、投资等渠道传导到中国.[ID:nCN1956701]

华宝信托宏观分析师聂文也认为,未来仍担忧欧债危机对中国出口可能造成的影响,毕竟中国对欧美的出口比重约40%,一旦欧债影响到欧洲银行体系,将对实体经济和需求造成负面影响,从而对中国出口市场造成影响,需对此保持高度关注

至于人民币是否要加快升值,李慧勇指出,目前的升值压力已经不取决于顺差的多少,也不是取决于外在的压力,而是中国经济状况和转型的路径.

"因为转型是大势所趋,如果经济能够承受得了,中国主动加快升值应该是可以预期的,"他说.

中国总理温家宝本月初强调,稳定物价总水平仍是首要任务,同时要避免货币政策的滞後效应与多种因素叠加,对下一阶段实体经济产生过大影响.[ID:nCN1937855]

昨日国家统计局数据显示,中国物价压力仍未根本缓解,8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.2%,自上月创下的37个月新高回落.当月工业生产、投资和消费同比增速均温和回落,但基本符合预期仍在调控范围内,显示中国经济正在软着陆,或为宏观调控争取更多空间.[ID:nCN1955871](完)