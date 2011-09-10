〔新闻稿〕中国8月进口同比增长30.2%并刷新历史纪录,出口增长24.5%--海关

(以下为中国海关周六公布的1至8月份中国外贸进出口情况新闻稿)

据海关统计，前8个月，我国外贸进出口总值23525.3亿美元，比去年同期（下同）增长25.4%。其中，出口12226.3亿美元，增长23.6%；进口11299亿美元，增长27.5%。贸易顺差927.3亿美元，减少10%。

海关统计显示，8月份，我国进出口总值为3288.7亿美元，增长27.1%。其中出口1733.1亿美元，增长24.5%；进口1555.6亿美元，增长30.2%，月度进口规模刷新今年3月份创下的1522.6亿美元的历史纪录。

前8个月，我国一般贸易进出口12426.9亿美元，增长32.1%。其中出口5926.7亿美元，增长30.5%，高出同期出口总体增速6.9个百分点；进口6500.2亿美元，增长33.7%，高出同期全国进口增速6.2个百分点。一般贸易项下出现逆差573.5亿美元，扩大79.1%。同期，我国加工贸易进出口8460.7亿美元，增长15.8%；进口3080.7亿美元，增长15.1%。加工贸易项下的顺差为2299.3亿美元，扩大17.9%。

在与主要贸易夥伴双边贸易中，前8个月，中欧双边贸易总值3721.4亿美元，增长21.8%。同期，中美双边贸易总值为2856.5亿美元，增长17.8%。前8个月，我与东盟双边贸易总值为2346.1亿美元，增长26.6%。其中，我对东盟出口1094.7亿美元，增长24.3%；自东盟进口1251.4亿美元，增长28.6%；对东盟贸易逆差156.7亿美元，扩大69.6%。前8个月中日双边贸易总值为2219.8亿美元，增长18.8%。其中，我对日本出口941.3亿美元，增长25%；自日本进口1278.5亿美元，增长14.6%；对日本贸易逆差337.2亿美元，减少7%。

海关统计显示，前8个月，广东省外贸进出口总值5942.9亿美元，增长22.4%。同期，江苏省、上海市和北京市进出口值分别为3531.2亿、2864.3亿和2509.6亿美元，分别增长19.4%、21.5%和28.7%。此外，浙江省、山东省和福建省进出口值分别为2024.5亿、1528.3亿和880.3亿美元，分别增长23.8%、28.6%和27.3%。上述7省市进出口值合计占全国进出口总值的82%。从出口方面来看，前8个月，广东省出口3448.8亿美元，增长24%。同期，江苏省、浙江省和上海市分别出口2041.6亿、1420.3亿和1368.4亿美元，分别增长20%、22.2%和18.5%。此外，山东省、福建省和北京市分别出口822亿、569.2亿和373.9亿美元，分别增长26.1%、24.5%和4.1%。

在出口商品中，传统大宗商品出口平稳增长。海关统计显示，前8个月，我国机电产品出口6916.1亿美元，增长19%。其中电器及电子产品出口2826.4亿美元，增长19.2%；机械设备出口2276.3亿美元，增长16.5%。传统大宗商品出口平稳增长，其中服装出口1002亿美元，增长24.8%；纺织品出口629.6亿美元，增长27.2%；鞋类出口279.1亿美元，增长20.9%。

在进口商品中，前8个月，我国进口铁矿砂4.5亿吨，增长10.6%，进口均价为每吨164.4美元，上涨37.4%。同期，进口煤1.04亿吨，下降1.4%，进口均价为每吨111.5美元，上涨11.9%；进口大豆3358万吨，下降5.5%，进口均价为每吨574.8美元，上涨31.2%。此外，进口机电产品4925.5亿美元，增长17.5%；其中进口汽车63.5万辆，增长22.1%。 (完)