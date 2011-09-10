〔中国数据〕8月进出口双双超预期增长,进口值创新高扶助顺差收窄(更新版)

(新增评论和背景)

* 进出口双双超预期增长

* 8月进口值创历史新高,增速为七个月新高

* 8月出口增速创四个月新高

* 贸易顺差收窄,未来外需恐继续承压

路透北京9月10日电---作为推动中国经济增长三驾马车之一的外贸,依然运转良好.8月进出口增幅双双超越预期,且进口值创下历史新高,推动贸易顺差自上月所及30个月高点大幅回落,表明内需依然旺盛的同时,外需也没有想象的那麽悲观.

分析人士指出,中国出口多元化趋势为出口增长添薪加柴,降低了出口大幅下降的可能性.惟欧债危机经久不散,美国经济依然脆弱,恐将令外需继续承压.

海关稍早公布数据显示,8月出口同比增长24.5%,进口同比增30.2%,增速高于预期的21.6%和21.5%,并分别创下四个月和七个月最高水准;当月贸易顺差为177.6亿美元,远低于上月的顺差314.8亿美元.[ID:nEAP307802]

8月进口值1.555.6亿美元,刷新今年3月份创下的1,522.6亿美元的历史纪录.若经季节调整後,8月出口同比增长20.7%,进口增长25.1%.

"出口增长强劲体现了中国出口市场呈现多元化的趋势...虽然发达市场的出口总体来说有所回落,但新兴市场还不错,总体上出口出现快速增长."申银万国首席宏观经济分析师李慧勇称.

他并表示,中国今後几个月的出口增速料维持在20%左右,全年约增长23%.进口增长较快亦体现中国内需增长还不错.

不过环比数据表明8月出口略有降温.当月出口环比下降1.1%,进口环比则增长7.5%;经季节调整後出口环比下降3.3%,进口基本持平.

华宝信托宏观分析师聂文指出,中国对欧美的出口比重约40%,若欧债危机给银行体系造成大规模冲击,将进而打击实体经济和需求,中国出口必将受到拖累,需对此保持高度关注.

他并称,本月顺差规模虽然较上月下降,但仍处在相对较高的水平.不过中国的贸易顺差一般都为前低後高,从较长时间来看,顺差将呈现逐渐收窄的态势.

昨日工信部负责人也指出,下半年中国工业经济内外部运行环境比预期复杂,拉动经济的三驾马车总体走势趋缓,而诸多导致世界经济复苏的不确定性和不稳性在增加,可能通过金融、贸易、投资等渠道传导到中国.[ID:nCN1956701]

不过8月顺差收窄,将帮助缓解国际社会要求人民币升值的压力.来自申银万国的李慧勇也指出,中国目前的人民币升值压力已经不取决于顺差的大小,而是取决于中国经济状况和转型的路径.

昨日国家统计局数据显示,中国物价压力仍未根本缓解,8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.2%,自上月创下的37个月新高回落.当月工业生产、投资和消费同比增速均温和回落,但基本符合预期仍在调控范围内,显示中国经济正在软着陆,或为宏观调控争取更多空间.[ID:nCN1955871]

中国海关周六公布8月贸易数据如下:

指标 8月实际值 中值 区间 上月 去年同期 预测数

出口(%) 24.5 21.6 17.0-30.7 20.4 34.4 22

进口(%) 30.2 21.5 18.6-28.0 22.9 35.2 22

贸易顺差(亿美元)177.6 251 175-310 314.8 200.3 21

浏览更多细节,请点选海关网站(www.customs.gov.cn)

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