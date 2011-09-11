〔美国债市〕四宗汽车贷款ABS定价,启动9月繁忙日程

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR纽约9月9日电---在美国劳工节周末之後,投资者与银行家似乎急于返回市场.美国ABS市场周一迅速恢复生机,一小时内就宣布了三笔汽车ABS交易.
周一还宣布了另外一笔汽车ABS交易.到本周末,上述四笔交易中的三笔还扩大了发行规模.
打响头炮的是10亿美元Huntington Auto Trust 2011-1,由瑞信牵头经办,由优质汽车贷款支持,这也是Huntington自2009年3月来首次踏足ABS市场.
货币市场级别部分定价为较以插值法计算出的伦敦银行间拆放款利率(Interpolated LIBOR)下浮三个基点.
AmeriCredit第二个宣布发行计划,由于投资者需求强劲,随後把发行规模由8亿美元上调至9亿美元.
9亿美元Santander Drive Auto Receivables Trust (SDART) 2011-3是一小时内上市的三笔交易中的最後一笔.这笔次级汽车贷款ABS是Santander年内的第三笔.
过去一周出现的第四笔汽车ABS交易是逾12.6亿美元的Ally Auto Receivables Trust 2011-4.(完)
--编译 张涛;审校 隋芬
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