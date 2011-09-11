〔货币市场〕金融压力衡量指标触及高位,欧元区问题打压市场

路透纽约/伦敦9月9日电---衡量金融压力的一项关键指标周五触及逾两年高位,受欧元区面临的挑战,以及七国集团(G7)金融峰会结果的不确定性影响.

在G7财长与央行官员开会之际,交易对手风险指标居高不下.峰会面临压力,需找出新方法来应对全球经济放缓与欧美债务危机.

有关欧洲央行(ECB)执委史塔克辞职的消息,亦使避险情绪加剧.两位消息人士周五对路透表示,史塔克将辞职,因为欧洲央行内部就购买债券计划存在分歧.[ID:nCN1957281].同时投资者也希望获知,有多少银行参与了希腊债券以旧换新计划.

"现在的形势与2008年有相似之处,上次是美国银行业让人担心,但这次是欧洲的银行,它们有短期债务需要安排及持续展期."Prudential Fixed Income的首席投资策略师Robert Tipp说.该公司管理的资产规模达2,400亿美元.

"在这种背景下,加之欧洲银行业者彼此持有曝险部位,而且持有主权债务敞口,因此,对信贷风险的担忧程度很可能轻易超过现实情况,并导致(债市用)信用息差(credit spread)大幅走阔."Tipp表示.

衡量交易对手风险的指标--三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)与欧元无担保之加权平均隔夜利率的差值EURIBOR3MD=EUREON3M=,达到约80个基点,为2009年初以来最阔,因隔夜利率在ECB总裁特里谢周四讲话後下滑.

荷兰合作银行策略师Richard McGuire称,该利差可能进一步走阔,但距雷曼兄弟倒闭後在2008年10月所达的196个基点高位仍有距离.

衡量金融压力的另一关键指标也触及2009年4月以来最高.三个月Euribor与隔夜指数互换利率EUR3MFSR=EUREON3M=之差在周五从前日的71基点升至73基点.

欧元银行间拆放款利率(Euribor)期货延续前日涨势,将隐含利率推低.此前ECB总裁特里谢提出经济增长存在下行风险,而通胀风险大致均衡.欧元无担保之加权平均隔夜利率预示年底前将降息25个基点.

但一些分析师称,特里谢的言论不一定预示会立即减息,因欧元区通胀仍超过央行的目标.

德国官方数据就显示,该国8月年通胀率被上修至2.4%.(完)

--编译 隋芬;审校 张涛

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