《美股一周展望》波动料将加剧,受欧洲问题与美经济数据牵扯

记者 Chuck Mikolajczak 编译 张涛

路透纽约9月9日电---下周投资者将面对欧洲债务问题恶化,并可能迎来又一批疲弱的美国经济数据.

此前一名德国官员退出欧洲央行(ECB),且有传言称希腊将在本周末违约,美国股市的波动几乎肯定会更加剧烈.稍後希腊称该传言是市场投机行为,旨在打压欧元.

最近的市场交投情况和选择权(期权)活动也预示,8月起伏不定的行情将保持到9月.

因对于欧洲央行购买政府公债应对债务危机的政策持有异议,欧洲央行(ECB)执委会成员史塔克周五突然辞职.这令人担心最近数月充当市场关键稳定力量的一项计划的前景.

"你可以把我们的股市与欧洲银行业者直接联系起来--他们面临的问题是主权债务曝险,"Harbor Advisory Corp的投资总监Jack de Gan表示.

在标准普尔500成分股中,下周将只有电子零售商百思买(BBY.N)和多元化制造商Pall CorpPLL.N公布业绩,因此投资者的关注焦点将系于经济数据,以了解经济状况.过去两个月的经济数据很难让人感到乐观.

但欧元区才是真正的焦点.欧元区主权债务危机已持续了两年,让全球各地的投资者忐忑不安.

De Gan注意到欧洲央行在解决主权债务危机问题中的关键作用,强调指出,任何关于该央行内部陷入混乱的消息都会影响全球市场.

"欧洲事态现在很重要--欧洲央行有人辞职,特里谢维持利率不变,而没有立刻降息,"纽约Federated Investors的首席股市策略师Phil Orlando表示,"有些传言我无法证实,但传言仍在市场中传播,有人说希腊将在周末破产."

"因此,欧洲肯定将吸引我们的注意力,"Orlando表示.

在七国集团(G7)央行与财长会议在法国结束之後,美国一名资深官员表示,欧洲官员们无疑拥有应对债务问题的能力,而且想向市场表明他们有解决问题的决心.

下周将出炉的数据包括美国8月零售销售,8月消费者物价指数(CPI)以及生产者物价指数(PPI).此外还有纽约联邦储备银行和费城联邦储备银行的制造业指数,这两项指数上月均显示制造业活动萎缩.

瑞士信贷的分析师Andrew Garthwaite把温和衰退的机率从20%上调至25%,指美国经济成长令人担忧而欧洲的政治领导力软弱.他把2011年标准普尔500指数的目标水准从1,220点降至1,180点,同时把2012年目标水准从1,300点降至1,260点.

"理论上,这些数据中的每项都会让我们了解经济目前所处的真实状态.我预计过度反应将占主导,"Fort Pitt Capital Group的资深股市分析师Kim Caughey Forrest表示.

与此同时,指标标准普尔500指数.SPX过去一个月的振幅约为100点,处于1,120-1,200区间,因此股市每日可能宽幅振荡.

"我们现在处于一种进退不得的境况,"纽约ICAP Equities的董事总经理Ken Polcari表示.

"我们在下档没有实现突破,也没有在上档实现突破.因此市场将继续保持这种飘忽不定的走势,直到在某个方向上取得突破."

芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX持续上升,也预示市场将大幅波动.该指数上升近20%,自8月26日以来首次超过40,表明投资者的不安情绪加剧.

"我预计下周将剧烈波动,上下幅度会很大.VIX很高,"Charles Schwab & Co的交易与衍生品主管Randy Frederick表示.

"当VIX保持目前的上升势头时,通常意味着卖权也在上升."(完)

--译文审校 隋芬

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