〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数升至近九个月高位

路透伦敦9月9日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五升至近九个月高位,受助于煤炭与铁矿石订货情况坚挺.整体获利状况料保持振荡.

该整体指数.BADI涨3.14%或56点,至1,838点,为连续第二天上升,且为去年12月21日以来最高.该指数在周三下跌之前曾连升五日,且在上个月触及近七个月高位.

"有人依旧质疑,认为近期海岬型船运市场的强势是由人气推动的,但事实不是如此.在大西洋与太平洋盆地,这类船舶的供应一直非常紧俏."咨询机构Commodore Research的董事总经理Jeffrey Landsberg表示.

"这周煤炭与铁矿石船货需求也一直很旺…."

涨势受到澳洲至中国的煤炭与矿石出口活跃的推动,中国需求提振了海岬型船运市场.日本的煤炭进口也有所升温.而近几日运费衍生品(FFA)合约交易活跃也提振了市场人气.

"涨势可能延续至下周,但新船交付最终会令海岬型船运费用再次承压."Landsberg表示.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周五上升4.49%,平均获利升至每日26,463美元,为12月8日以来高位.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上扬0.9%,平均每日获利为13,534美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)