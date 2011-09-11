《美债一周展望》市场关注欧洲形势、新债供应与美国零售销售数据

* 聚焦欧洲情况发展

* 美财政部将标售三年期、10年期与30年期公债

* 对FED放宽政策的预期支撑较长期公债

* 美国8月零售销售数据将受关注

路透纽约9月9日电---美国最新的制造业与零售销售报告以及新债供应,下周将影响美国政府公债走势,而下周伊始可能对欧洲的事态作出反应.

比如,欧洲央行(ECB)执委史塔克周五请辞,因其反对欧洲央行(ECB)采取购买公债来应对债务危机的政策.[ID:nCN1957281]

这个意外变故,造成欧元EUR=下跌与美股.SPX重挫.此事反映出欧洲在如何处理债务危机方面存在分歧.

七国集团(G7)财长周末在法国马赛开会,试图协调应对全球债务危机的举措.

"市场在疲于应付很多问题,多数来自欧洲,而非美国."Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp称.该公司旗下管理资产2,400亿美元.

他说,美国经济迟滞以及对美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步放宽政策的预期,"已经基本被消化."

而欧元区债务问题的发展似乎将迂回曲折,交易员可以利用这些题材.

"欧洲面临的是双重问题,"Tipp说.一方面,央行承诺进一步宽松货币政策的话,可以促进较高风险资产上涨.

"但美联储已延长维持超低利率的承诺,而欧洲央行总裁特里谢昨天从强硬立场变成了宽松,在这种情况下,两家央行对经济疲势的担忧声音盖过了进一步刺激经济的承诺."

欧洲浮现的另一个问题源自二线国家的债务状况.

"虽然西班牙、意大利、爱尔兰与葡萄牙的情况看来相对受控,但希腊形势却成为官员们热议的话题,涉及违约与希腊或被驱逐出欧元区等极端情境,这些情况很难立即加以消化."Tipp称.

因此,风险资产市场以及美国公债等避险资产,可能会对G7周末会议结果作出反应.

"值得关注的是,G7决策者能否释放出半协调讯息,结束当前的混乱局面."Tipp说道.

但是,美国债市难与美国自身经济现状脱离干系.

若下周经济数据一改近来的低迷表现,可能会激发对股票等风险资产的偏好,令美国公债陷入劣势.

但公债市场仍不大可能出现大幅下跌的现象.不确定性的方方面面的来源,包括欧元区问题、对美联储可能购买较长期公债的看法、以及基地组织(盖达组织)寻求在9.11十周年纪念日对纽约与华盛顿发动袭击的"可信"威胁--这些都是投资者不大可能退出避险的美国公债的理由.

避险需求以及美联储购买长债的前景,都将利于下周的三笔公债标售,包括320亿美元三年期公债,续发的210亿美元10年期公债及130亿美元30年期公债.

CRT Capital Group的公债策略师Ian Lyngen说,这些标售不是没风险的.

"在高位标售这660亿美元公债有一些不明显的风险,而令情况可能更不利的是,这轮标售没法受益于任何其它公债的到期,因此需要吸引660亿美元新资金."

不过,投资者周五抵制住了在标售前出售手中公债的诱惑.指标10年期美债US10YT=RR价格上涨17/32,收益率(殖利率)报1.92%.(完)