〔CFTC报告〕CBOT玉米期货9月6日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月11日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年9月6日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,239,567口)
502,958 110,635 90,545 503,129 798,814 1096632 999,994 142,935 239,573
较8月30日变动(增加2,366口)
11,241 3,087 -11,854 5,907 11,098 5,294 2,331 -2,928 35
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
40.6 8.9 7.3 40.6 64.4 88.5 80.7 11.5 19.3
各类交易商数量(总计为854家)
243 169 150 182 369 506 629 (完)
--整理 隋芬;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选