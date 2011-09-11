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市场报道 | 2011年 9月 11日 星期日 12:40 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货9月6日持仓报告(表)

路透9月11日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年9月6日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,239,567口)

502,958 110,635 90,545 503,129 798,814 1096632 999,994 142,935 239,573

较8月30日变动(增加2,366口)

11,241 3,087 -11,854 5,907 11,098 5,294 2,331 -2,928 35

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

40.6 8.9 7.3 40.6 64.4 88.5 80.7 11.5 19.3

各类交易商数量(总计为854家)

243 169 150 182 369 506 629 (完)

--整理 隋芬;审校 张涛

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